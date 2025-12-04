FC Inter 1908
Trani: “Mercato Roma? Non c’è da essere troppo ottimisti perché…”

"Siamo sempre al solito punto: nessuno della Roma ha mai parlato col Manchester United", dice Trani su Zirkzee
Matteo Pifferi Redattore 

Intervenuto su Tele Radio Stereo, Ugo Trani ha parlato così del mercato della Roma in vista di gennaio:

"Non c'è da essere ottimisti su niente. Se la Roma propone Fabio Silva a Gasperini, lui dirà no. Con Silva ci avevano parlato in estate, ma per gennaio non se lo farà prendere. Gasperini è molto intelligente. Zirkzee? Siamo sempre al solito punto: nessuno della Roma ha mai parlato col Manchester United.

Il Manchester te lo darebbe, ma tu dovresti mettere qualcosina sul piatto e ti ci deve mettere a tavolino. Per Gasp è lui il numero 1.

Un altro nome che ha fatto Gasperini, oltre a Chiesa che ha detto 'no' alla Roma facendolo arrabbiare, è Raspadori: la Roma ha contattato qualcuno ma non dell'Atletico Madrid.

Raspadori verrebbe, ma se non fai una trattativa... Se la Roma non si sbriga a chiudere Zirkzee, a gennaio torniamo a tutti gli altri nomi".

