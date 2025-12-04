Intervenuto su Tele Radio Stereo, Ugo Trani ha parlato così del mercato della Roma in vista di gennaio:
calciomercato
Trani: “Mercato Roma? Non c’è da essere troppo ottimisti perché…”
"Non c'è da essere ottimisti su niente. Se la Roma propone Fabio Silva a Gasperini, lui dirà no. Con Silva ci avevano parlato in estate, ma per gennaio non se lo farà prendere. Gasperini è molto intelligente. Zirkzee? Siamo sempre al solito punto: nessuno della Roma ha mai parlato col Manchester United.
Il Manchester te lo darebbe, ma tu dovresti mettere qualcosina sul piatto e ti ci deve mettere a tavolino. Per Gasp è lui il numero 1.
Un altro nome che ha fatto Gasperini, oltre a Chiesa che ha detto 'no' alla Roma facendolo arrabbiare, è Raspadori: la Roma ha contattato qualcuno ma non dell'Atletico Madrid.
Raspadori verrebbe, ma se non fai una trattativa... Se la Roma non si sbriga a chiudere Zirkzee, a gennaio torniamo a tutti gli altri nomi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA