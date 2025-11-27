FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Mercato bloccato a gennaio 2026? Ecco perché queste 6 squadre di Serie A rischiano

calciomercato

Mercato bloccato a gennaio 2026? Ecco perché queste 6 squadre di Serie A rischiano

Mercato bloccato a gennaio 2026? Ecco perché queste 6 squadre di Serie A rischiano - immagine 1
La sessione di mercato di gennaio può complicarsi per diverse squadre di Serie A: occhio a queste 6, rischiano
Alessandro Cosattini Redattore 

Mercato bloccato a gennaio 2026? Ecco perché queste 6 squadre di Serie A rischiano- immagine 2

La sessione di mercato di gennaio può complicarsi per diverse squadre di Serie A. Secondo Il Messaggero, infatti, il campionato italiano si prepara a fare i conti con una stretta regolamentare: il riferimento è all’indicatore di “costo del lavoro allargato”, un parametro calcolato attraverso il rapporto tra il costo del lavoro Allargato (CLA) ed i ricavi (R).

Mercato bloccato a gennaio 2026? Ecco perché queste 6 squadre di Serie A rischiano- immagine 3

In totale, sarebbero sei le società che rischierebbero potenzialmente di trovarsi nella situazione di dovere ricorrere a plusvalenze già nel mercato invernale o, in alternativa, a nuovi apporti di capitale:

Mercato bloccato a gennaio 2026? Ecco perché queste 6 squadre di Serie A rischiano- immagine 4

- Napoli

- Atalanta

- Lazio (il cui mercato era già bloccato in estate per lo sforamento dell’indice di liquidità e di altri parametri)

- Fiorentina

- Torino

- Genoa.

Nel nuovo quadro dei controlli economico-finanziari FIGC, l’Indicatore di Costo del Lavoro Allargato (CLA) è diventato uno degli strumenti più rilevanti per valutare la sostenibilità dei club di Serie A. Si tratta di un indice semplice nella forma ma decisivo nelle conseguenze: mette a confronto il costo complessivo del lavoro sportivo con i ricavi della società, determinando così quanto spazio reale ci sia per operare sul mercato. 

L’indicatore funziona come un rapporto tra due variabili: da una parte il costo del lavoro allargato, dall’altra i ricavi. Il risultato deve mantenersi entro una soglia fissata dal Consiglio Federale su proposta della Covisoc. Superare quel limite significa ritrovarsi di fronte a restrizioni molto pesanti, che incidono direttamente sulle strategie sportive. 

(Fonte: calcioefinanza.it)

Leggi anche
Il futuro di Maignan non sarà all’Inter. C’è già una squadra in netta pole position
Di Marzio: “Conte a volte esagera! E so che Antonio nella settimana lontano da Napoli ha…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA