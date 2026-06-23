Si è aperto un nuovo scenario per il futuro di Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter fra una settimana sarà libero a parametro zero

Si è aperto un nuovo scenario per il futuro di Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter fra una settimana sarà libero a parametro zero, visto che scadrà il suo contratto con il Galatasaray e, secondo le ultime indiscrezioni, non è da escludere un suo ritorno in Serie A.