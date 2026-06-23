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Mercato, lo scenario tutto a sorpresa per Icardi: “Sarà libero a zero e può tornare…”

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Si è aperto un nuovo scenario per il futuro di Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter fra una settimana sarà libero a parametro zero
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Si è aperto un nuovo scenario per il futuro di Mauro Icardi. L'ex attaccante dell'Inter fra una settimana sarà libero a parametro zero, visto che scadrà il suo contratto con il Galatasaray e, secondo le ultime indiscrezioni, non è da escludere un suo ritorno in Serie A.

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Il Giorno, infatti, scrive:

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"La società turca è al centro del mercato comasco anche per un altro giocatore, Mauro Icardi, che ha rifiutato il prolungamento con il Galatasaray e desidera un ritorno in Italia, con Como destinazione gradita. L’ex interista in scadenza di contratto, arriverebbe a costo zero".

(Fonte: Il Giorno)

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