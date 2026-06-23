Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Frattesi vorrebbe andare alla Juventus: il piano dei bianconeri

Matteo Pifferi Redattore 23 giugno - 11:15

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Tra i principali indiziati a lasciare l'Inter in questa finestra di mercato c'è anche Davide Frattesi, reduce da una stagione sottotono chiusa con 0 gol a referto. Il suo destino sarà lontano dall'Inter e non mancano le squadre interessate come il Nottingham Forest anche se il calciatore avrebbe già indicato la sua preferenza.

"Il centrocampista azzurro tra le due destinazioni ha una chiara preferenza: Torino. Per questo prima di dare il via libera definitivo alla soluzione estera vorrebbe aspettare fino all'ultimo una mossa dei bianconeri che, con Carnevali, stanno provando a sondare il terreno. La Juve vorrebbe inserire nell'affare una contropartita per provare ad abbassare la parte cash da corrispondere ai nerazzurri: i nomi più quotati sono quelli di Andrea Cambiaso e Federico Gatti.

L'ottimo rapporto tra il nuovo ad e Beppe Marotta lascia pensare che una quadra, alla fine, si possa trovare. Anche se i nerazzurri preferirebbero non includere altri giocatori nell'affare, visto che da quello che Marotta e Ausilio riusciranno a racimolare dalle cessioni dipende anche buona parte del resto del mercato in entrata. La volontà di Frattesi però è chiara: vuole tornare protagonista con Spalletti. E la scelta chiara del diretto interessato potrebbe pesare moltissimo in questa trattativa", si legge su Sport Mediaset.