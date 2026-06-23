Il quotidiano Il Giornale parla della trattativa tra Como e Real Madrid per Nico Paz. "Nonostante il battage mediatico del Real che spera di monetizzare il più possibile dalla partenza del numero 10 (così da avere un tesoretto avore un utile a finanziare l'assalto a Enzo Fernandez e un colpo in attacco), il Como resta fiducioso di riaverlo", spiega.
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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Il Giornale – Nico Paz, battage mediatico del Real che ha un altro obiettivo. Fiducia Como
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Il Giornale – Nico Paz, battage mediatico del Real che ha un altro obiettivo. Fiducia Como
Il quotidiano parla del 10 argentino che ha giocato alla corte di Fabregas e vorrebbe restarci
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"Il fantasista argentino vuol tornare alle dipendenze del mentore Fabregas e la sua volontà può giocare un ruolo decisivo nella trattativa", sostiene il quotidiano che non cita l'Inter che sarebbe, secondo alcune fonti, ancora interessata al calciatore che ha brillato in Serie A alla corte dell'allenatore spagnolo.
(Fonte: Il Giornale)
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