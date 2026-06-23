Il quotidiano parla del 10 argentino che ha giocato alla corte di Fabregas e vorrebbe restarci

Il quotidiano Il Giornale parla della trattativa tra Como e Real Madrid per Nico Paz . "Nonostante il battage mediatico del Real che spera di monetizzare il più possibile dalla partenza del numero 10 (così da avere un tesoretto avore un utile a finanziare l'assalto a Enzo Fernandez e un colpo in attacco), il Como resta fiducioso di riaverlo", spiega.

"Il fantasista argentino vuol tornare alle dipendenze del mentore Fabregas e la sua volontà può giocare un ruolo decisivo nella trattativa", sostiene il quotidiano che non cita l'Inter che sarebbe, secondo alcune fonti, ancora interessata al calciatore che ha brillato in Serie A alla corte dell'allenatore spagnolo.