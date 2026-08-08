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Romelu Lukaku si appresta a lasciare il Napoli e la Serie A. Come riferisce la Gazzetta dello Sport, infatti, l'attaccante belga sarebbe vicino a trasferirsi al Fenerbahce, che starebbe per raggiungere un accordo con il club del presidente De Laurentiis. Si legge:

Getty Images

"Fenerbahce-Lukaku, avanti tutta. Come era ormai chiaro da giorni, è arrivata la svolta. I due-tre giorni di permesso aggiuntivi concessi dal Napoli, altro non erano che il tempo tecnico per avviare l’ultima fase della trattativa. Lukaku ha detto sì al Fenerbahce e il Napoli non si opporrà. Anzi, pare che possa anche abbassare le pretese sul cartellino: agli azzurri servirebbero almeno 10-12 milioni per evitare minusvalenza, e in più hanno il 40 per cento della rivendita da girare al Chelsea, come da accordi presi nell’estate 2024".

"Ma il punto più importante, ora, è lasciare andare Lukaku e liberarsi di quell’ingaggio da 11 milioni lordi che bloccava il mercato del Napoli. E allora ci siamo, da ieri sera Fenerbahce e Napoli sono entrati nei dettagli dell’operazione, che dovrebbe chiudersi nelle prossime 24 ore. Il Fenerbahce ha un appeal diverso dalla Mls e potrebbe dare a Lukaku l’ultima passerella Champions (sta affrontando il terzo turno preliminare e ha vinto 2-0 l’andata). E ha il potere economico per accontentare le richieste di Big Rom, tanto da avere già trovato un accordo di massima: biennale a 10 milioni bonus inclusi".

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)