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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie L’esclusiva di Bargiggia riguarda un’offerta monstre per Simone Inzaghi: “Ecco perché non ha…”
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L’esclusiva di Bargiggia riguarda un’offerta monstre per Simone Inzaghi: “Ecco perché non ha…”
La rivelazione del giornalista esperto di calciomercato riguarda l'ex tecnico dell'Inter
L'esperto di calciomercato Paolo Bargiggia ha rilasciato un'esclusiva nell'appuntamento serale con “Netweek Calcio Show“. In questi giorni il giornalista aveva fornito le cifre che l'Atalanta vorrebbe incassare per l'operazione Palestra. L'Inter è sempre molto interessata al giovane talento e spera di riuscire a portarlo a Milano. Ma l'esclusiva di Bargiggia riguarda il contatto tra un ex tesserato Inter e il Napoli: CONTINUA A LEGGERE.
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