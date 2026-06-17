Il club rossonero è alla ricerca dell'Head of Football e del direttore sportivo: dopo Rangnick arriva un altro rifiuto

Dopo aver risolto la questione allenatore, il Milan è alla ricerca del nuovo direttore tecnico e direttore sportivo. La scelta del club rossonero è ricaduta su Markus Krosche, ma l’operazione è a forte a rischio.