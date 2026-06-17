Dopo aver risolto la questione allenatore, il Milan è alla ricerca del nuovo direttore tecnico e direttore sportivo. La scelta del club rossonero è ricaduta su Markus Krosche, ma l’operazione è a forte a rischio.
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Milan, arriva un altro no: Krosche come Rangnick, la richiesta dell’Eintracht…
Il club rossonero è alla ricerca dell'Head of Football e del direttore sportivo: dopo Rangnick arriva un altro rifiuto
Come riferisce Fabrizio Romano, l’Eintracht Francoforte si si impunta dopo l’accordo tra le parti e continua a chiedere un maxi indennizzo da oltre 10 milioni.
Stando a quanto scrive Florian Plettenberg, è stato lo stesso Markus Krosche a dire no al Milan. Il dirigente non ha chiesto al club tedesco di essere liberato: in quel caso l’Eintracht avrebbe trovato una soluzione.
Nei giorni scorsi anche Ralf Rangnick, CT dell'Austria, aveva rifiutato l'interessamento del Milan, denunciando la poca chiarezza della società meneghina, prima di firmare il rinnovo con la Federcalcio austriaca.
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