"Mercato? Abbiamo alcuni vincoli: prima di tutto un Fair Play Finanziario per cui dobbiamo stare attenti a quello che facciamo e alle transazioni a gennaio che saranno monitorate dalla UEFA. In quanto a Vlahovic, abbiamo trovato un accordo con Dusan di far passare questa stagione e poi parlarne”, ha dichiarato recentemente Comolli a proposito delle possibilità dei bianconeri sul mercato.
Paolo Ziliani non utilizza mezzi termini per definire le reali ed effettive possibilità della Juventus da qui alla fine del campionato. "Juventus scarsa, mercato bloccato". Il giornalista sportivo ha analizzato le aspettative che la dirigenza bianconera ha esternato a Luciano Spalletti. La situazione non è per nulla rosea. E ci sono dei giocatori che stanno giocando con la valigia in mano: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO.
