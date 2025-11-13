"Mercato? Abbiamo alcuni vincoli: prima di tutto un Fair Play Finanziario per cui dobbiamo stare attenti a quello che facciamo e alle transazioni a gennaio che saranno monitorate dalla UEFA. In quanto a Vlahovic, abbiamo trovato un accordo con Dusan di far passare questa stagione e poi parlarne”, ha dichiarato recentemente Comolli a proposito delle possibilità dei bianconeri sul mercato.