"Siamo lieti di annunciare che il centrocampista dell'AC Milan e nazionale algerino Ismael Bennacer - si legge nella nota del club croato - andrà a rinforzare la GNK Dinamo! Dinamo e Milan hanno raggiunto un accordo per un prestito annuale con opzione di riscatto". Bennacer aveva rifiutato la Turchia e l'Arabia ma si è convinto per il campionato croato. La formula del trasferimento è un prestito secco fino al 30 giugno con la Dinamo che dovrebbe pagare il 40% dello stipendio del giocatore.