Importantissime novità che riguardano il Milan e in particolare il nuovo assetto societario scelto da Gerry Cardinale: ecco tutti i nomi

Alessandro Cosattini Redattore 22 giugno 2026 (modifica il 22 giugno 2026 | 00:18)

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Importanti novità che riguardano il Milan e in particolare il nuovo assetto societario scelto da Gerry Cardinale dopo la mancata qualificazione in Champions League. Ecco i nomi scelti dal proprietario del club rossonero, svelati da Fabrizio Romano sul suo canale WhatsApp.

"Si ripartirà da una struttura societaria in cui ci sarà una forte connessione tra proprietà, management e allenatore. Il proprietario Gerry Cardinale sarà più coinvolto operativamente. L’allenatore Rúben Amorim avrà un peso specifico importante anche sul mercato attraverso le sue indicazioni.

Alla base ci sarà un team strategico in cui opereranno le figure di Bobby Gardiner e Hendrik Almstadt con il team RedBird. Non sarà coinvolto Jovan Kirovski che resterà a capo della seconda squadra. Potere di firma: Massimo Calvelli", si legge. Quest'ultimo sarà il nuovo amministratore delegato rossonero.

Dunque, per riassumere: Calvelli nuovo amministratore delegato; Almstadt come direttore sportivo operativo e director player trading; Gardiner nel ruolo di "director of football intelligence"; Donato Lomonte nuovo capo scouting; Kirovski resterà a capo del progetto Milan Futuro e infine Vincenzo Vergine sarà il responsabile del settore giovanile. E Zlatan Ibrahimovic? Secondo Sky Sport, rimarrà come consulente per quanto riguarda la parte sportiva. Non era e non sarà un tesserato Milan, ma un uomo RedBird molto vicino a Cardinale.