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Sky – Napoli, settimana prossima decisiva per Allegri: ecco quando può arrivare l’ufficialità

Milan Allegri
Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri, ma il tecnico non si è ancora separato dal Milan e aspetta di chiudere coi rossoneri per iniziare la nuova avventura
Andrea Della Sala Redattore 

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Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri, ma il tecnico non si è ancora separato dal Milan e aspetta di chiudere coi rossoneri per iniziare la nuova avventura.

Sky – Napoli, settimana prossima decisiva per Allegri: ecco quando può arrivare l’ufficialità- immagine 2
Getty Images

Come spiega Sky Sport, "La prossima settimana può essere decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. Tra lunedì e martedì potrebbe arrivare la separazione ufficiale dal Milan: una volta chiuso il rapporto con i rossoneri, l'allenatore sarà libero di firmare con il Napoli".

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