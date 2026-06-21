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Sky – Napoli, settimana prossima decisiva per Allegri: ecco quando può arrivare l’ufficialità
Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri, ma il tecnico non si è ancora separato dal Milan e aspetta di chiudere coi rossoneri per iniziare la nuova avventura
Il Napoli ha scelto Massimiliano Allegri, ma il tecnico non si è ancora separato dal Milan e aspetta di chiudere coi rossoneri per iniziare la nuova avventura.
Come spiega Sky Sport, "La prossima settimana può essere decisiva per il futuro di Massimiliano Allegri. Tra lunedì e martedì potrebbe arrivare la separazione ufficiale dal Milan: una volta chiuso il rapporto con i rossoneri, l'allenatore sarà libero di firmare con il Napoli".
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