Zaniolo-Udinese, al momento tutto tace. Tre club italiani si sono informati

Nicolò Zaniolo è stato riscattato dall'Udinese ma il suo agente ha detto che non è comunque contento. In sintesi il patto con il club friulano era riscattare il calciatore dal Galatasaray per 5 mln e il 50% sulla futura rivendita del calciatore. E la società ha proceduto anche senza un accordo sullo stipendio del calciatore per il quale è stato depositato il contratto firmato fino al 2029 con un ingaggio di 1.1 mln a stagione.