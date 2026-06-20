Nicolò Zaniolo è stato riscattato dall'Udinese ma il suo agente ha detto che non è comunque contento. In sintesi il patto con il club friulano era riscattare il calciatore dal Galatasaray per 5 mln e il 50% sulla futura rivendita del calciatore. E la società ha proceduto anche senza un accordo sullo stipendio del calciatore per il quale è stato depositato il contratto firmato fino al 2029 con un ingaggio di 1.1 mln a stagione.
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Zaniolo-Udinese, al momento tutto tace. Tre club italiani si sono informati
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Uno stipendio che, ha spiegato l'agente Carlo Vigorelli, non rappresenta il valore effettivo dell'attaccante. Così si pensava ad un nuovo incontro tra il procuratore e l'Udinese per sistemare la questione. Ma questo incontro non c'è ancora stato. Come segnala il Messaggero Veneto: tutto in standby con le due parti che sono una in attesa di una mossa dell'altro.
Da quando è stata resa nota la questione e il malcontento del calciatore, che si aspettava un altro trattamento dopo la buona stagione fatta a Udine, si è sentito parlare dell'interesse di altri club italiani: il Como che potrebbe perdere Nico Paz, il Milan e la Juve che cerca un'alternativa a Brahim Diaz. Entro una decina di giorni - spiega lo stesso giornale - dovrebbe esserci un incontro tra l'agente e il club per cercare un'intesa per l'ex Inter. Solo a quel punto, se arrivasse una fumata nera, l'Udinese potrebbe entrare nell'ordine di idee di cedere Zaniolo.
(Fonte: Messaggero Veneto)
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