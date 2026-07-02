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Sky – Milan, inserimento forte per Mario Gila: contatti già iniziati tra le parti

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Forte inserimento del Milan per Mario Gila, obiettivo di mercato di Napoli e Atalanta: ecco le novità di Sky Sport sul difensore
Alessandro Cosattini Redattore 

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Forte inserimento del Milan per Mario Gila, obiettivo di mercato di Napoli e Atalanta. Il difensore spagnolo, in uscita dalla Lazio, è al centro di una vera e propria bagarre in Serie A.

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Ecco quanto evidenziato da gianlucadimarzio.com: "La corsa a Mario Gila ha una nuova pretendente: quando la strada sembrava tracciata a favore del Napoli, nelle ultime ore si è registrato il forte inserimento del Milan per il difensore. I rossoneri hanno deciso di irrompere nella corsa al centrale di proprietà della Lazio, sparigliando le carte in tavola.

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La dirigenza del Milan ha infatti avviato i primi contatti diretti con l'agente del giocatore. Ora in casa rossonera c'è da capire se e quando verrà formalizzata la prima offerta ufficiale alla Lazio.

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L'obiettivo del Milan è quello di bruciare sul tempo la concorrenza del Napoli, che si era mosso con largo anticipo. Solo pochi giorni fa il d.s. azzurro Manna aveva incontrato l'entourage di Gila a Milano, raggiungendo anche una bozza d'intesa con il giocatore per provare a mantenere una corsia preferenziale. Gli azzurri dovranno ora guardarsi le spalle dall'offensiva milanista, in un testa a testa che si preannuncia infuocato. Dal canto suo, il club biancoceleste non fa sconti e mantiene ferma la sua posizione: per lasciar partire il difensore la richiesta resta inchiodata a 30 milioni di euro", si legge.

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