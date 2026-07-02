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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Ziliani: “Mercato, per la nuova Juve sembra un obiettivo inarrivabile anche questo giocatore”
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Ziliani: “Mercato, per la nuova Juve sembra un obiettivo inarrivabile anche questo giocatore”
Il focus del giornalista sportivo dopo le sanzioni della UEFA
Paolo Ziliani ha dedicato un lungo approfondimento alle sanzioni che la UEFA ha comminato alla Juventus. Non si parla solo della multa di 6 milioni di euro (da pagare subito) e di quella di 14 mln condizionati (da pagare nel caso in cui nelle prossime due stagioni i conti non siano a posto), ma soprattutto delle restrizioni che influenzeranno il mercato. Lo scenario (tra cessioni faticose da realizzare e il centravanti che manca), secondo il giornalista, non è dei più rosei. Ecco perché: CONTINUA A LEGGERE.
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