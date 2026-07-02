Paolo Ziliani ha dedicato un lungo approfondimento alle sanzioni che la UEFA ha comminato alla Juventus. Non si parla solo della multa di 6 milioni di euro (da pagare subito) e di quella di 14 mln condizionati (da pagare nel caso in cui nelle prossime due stagioni i conti non siano a posto), ma soprattutto delle restrizioni che influenzeranno il mercato. Lo scenario (tra cessioni faticose da realizzare e il centravanti che manca), secondo il giornalista, non è dei più rosei. Ecco perché: CONTINUA A LEGGERE.