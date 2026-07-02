Yann Sommer è svincolato dopo l'esperienza all'Inter: una big di Premier League cerca un secondo e sta valutando proprio lo svizzero

Matteo Pifferi Redattore 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 15:46)

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L'Inter ha ufficializzato l'addio di Yann Sommer, una volta scaduto il contratto che legava il portiere svizzero ai nerazzurri fino al 30 giugno.

Ora per l'ex Bayern Monaco si apre un futuro lontano dalla Serie A: nelle scorse settimane si parlava di un finale di carriera in Svizzera per Sommer, col Basilea interessato. Eppure, nelle ultime ore, è spuntata fuori un'opzione a sorpresa.

In Inghilterra, infatti, si parla di un interesse dell'Arsenal per Sommer: i Gunners perderanno Kepa - accostato anche all'Inter - come vice Raya e quindi sono alla ricerca di un secondo esperto e affidabile.

"Possiamo confermare che l'ex portiere di Inter e della Svizzera Yann Sommer è un nome d'esperienza che piace all'Arsenal", si legge sul portale inglese Teamtalk. Le alternative sono Matthew Ryan, l'ultimo anno al Levante, l'ex Man City Stefan Ortega e Illan Meslier, svincolatosi dopo l'esperienza al Leeds.