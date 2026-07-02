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In UK – Una big inglese pensa a Sommer: “Arrivano conferme: l’ex Inter piace e…”

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Yann Sommer è svincolato dopo l'esperienza all'Inter: una big di Premier League cerca un secondo e sta valutando proprio lo svizzero
Matteo Pifferi Redattore 

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L'Inter ha ufficializzato l'addio di Yann Sommer, una volta scaduto il contratto che legava il portiere svizzero ai nerazzurri fino al 30 giugno.

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Ora per l'ex Bayern Monaco si apre un futuro lontano dalla Serie A: nelle scorse settimane si parlava di un finale di carriera in Svizzera per Sommer, col Basilea interessato. Eppure, nelle ultime ore, è spuntata fuori un'opzione a sorpresa.

In Inghilterra, infatti, si parla di un interesse dell'Arsenal per Sommer: i Gunners perderanno Kepa - accostato anche all'Inter - come vice Raya e quindi sono alla ricerca di un secondo esperto e affidabile.

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Getty Images

"Possiamo confermare che l'ex portiere di Inter e della Svizzera Yann Sommer è un nome d'esperienza che piace all'Arsenal", si legge sul portale inglese Teamtalk. Le alternative sono Matthew Ryan, l'ultimo anno al Levante, l'ex Man City Stefan Ortega e Illan Meslier, svincolatosi dopo l'esperienza al Leeds.

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