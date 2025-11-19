FC Inter 1908
Ziliani duro: “Dirlo non è bello, ma nei candidati dell’AIC per i migliori giocatori non c’è…”

AIC
Qualcosa non torna, secondo il giornalista sportivo. Focus sulle nominations e sulla narrazione mediatica
Redazione1908

Nella giornata di ieri sono state annunciate le short list dei migliori giocatori (più l’allenatore, più la squadra) che ruolo per ruolo si sono distinti nell’ultima stagione, la 2024-25. Tantissima Interanche nell'edizione di quest'anno, con ben 9 giocatori candidati ai premi per categoria e anche con la candidatura del club. A Paolo Ziliani, però, non è sfuggita un'assenza importante: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. Il giornalista sportivo ha evidenziato un disallineamento tra la narrazione dei giornali e le candidature (a votare sono i giocatori stessi). Qualcosa, evidentemente, non torna...

 

