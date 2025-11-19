FC Inter 1908
calciomercato

Romano: “Vlahovic-Juve in totale stand-by: cosa succede! E a parametro 0 può andare…”

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così del possibile addio di Dusan Vlahovic in casa Juventus
Alessandro Cosattini Redattore 

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così del possibile addio di Dusan Vlahovic in casa Juventus.

“Vlahovic sta tornando a rendere in un certo modo, è trovato ad avere più continuità e freschezza anche in campo, si sta allenando in modo davvero professionale tutti i giorni e sta dimostrando a tutti quanto ci tenga alla Juve. Ma il discorso rinnovo è ancora in totale stand-by. Comolli non si è esposto, ma la verità è che la questione rinnovo di Dusan è in stand-by, c’è una distanza economica tutt’altro che facilmente colmabile tra le parti.

Vlahovic non ha fretta e la Juve nemmeno, nonostante la scadenza a giugno. Più il tempo passa e più per la Juve non è facile arrivare a un accordo, già a febbraio Vlahovic sarà libero di trovare un nuovo club a zero. A oggi totale stand-by e distanza economica che persiste tra le parti”, ha detto.

