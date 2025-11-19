Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così del possibile addio di Dusan Vlahovic in casa Juventus
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato così del possibile addio di Dusan Vlahovic in casa Juventus.
“Vlahovic sta tornando a rendere in un certo modo, è trovato ad avere più continuità e freschezza anche in campo, si sta allenando in modo davvero professionale tutti i giorni e sta dimostrando a tutti quanto ci tenga alla Juve. Ma il discorso rinnovo è ancora in totale stand-by. Comolli non si è esposto, ma la verità è che la questione rinnovo di Dusan è in stand-by, c’è una distanza economica tutt’altro che facilmente colmabile tra le parti.