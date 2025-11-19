“Vlahovic sta tornando a rendere in un certo modo, è trovato ad avere più continuità e freschezza anche in campo, si sta allenando in modo davvero professionale tutti i giorni e sta dimostrando a tutti quanto ci tenga alla Juve. Ma il discorso rinnovo è ancora in totale stand-by. Comolli non si è esposto, ma la verità è che la questione rinnovo di Dusan è in stand-by, c’è una distanza economica tutt’altro che facilmente colmabile tra le parti.