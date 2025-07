Modric dice addio al Real: “La mia casa per sempre”

Sui social il post, arrivato alla fine del Mondiale per Club, del croato che saluta la squadra che è stata sua per 13 anni

In un post breve e conciso fatto tutto di immagini piene di sorrisi e trionfi, il giocatore, tra i centrocampisti più talentuosi della storia del calcio, dice addio alla squadra che ha amato e che lo ha amato tanto: "La mia casa 13 anni. La mia casa per sempre. Questo non è un addio, è un arrivederci". Tra le immagini quella in cui si toglie la camiseta dei blancos e la mette sulla spalla. Una storia fantastica che si chiude con gli applausi dei tifosi e dei tanti follower che gli hanno scritto e gli hanno regalato migliaia di commenti e di like.