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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Moretto svela: “Futuro Cholo Simeone? Ecco cosa accadrà in estate, dico al 95%”

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Moretto svela: “Futuro Cholo Simeone? Ecco cosa accadrà in estate, dico al 95%”

Moretto svela: “Futuro Cholo Simeone? Ecco cosa accadrà in estate, dico al 95%” - immagine 1
Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro del Cholo Simeone e di cosa accadrà in estate
Alessandro Cosattini Redattore 

Moretto svela: “Futuro Cholo Simeone? Ecco cosa accadrà in estate, dico al 95%”- immagine 2

Sul canale YouTube di Fabrizio Romano, Matteo Moretto ha parlato del futuro del Cholo Simeone. Ecco le sue dichiarazioni:

Moretto svela: “Futuro Cholo Simeone? Ecco cosa accadrà in estate, dico al 95%”- immagine 3

“Diego Simeone al 95% continuerà il suo percorso all’Atletico Madrid. Ha un contratto in scadenza nel 2027, ma il Cholo se non succederà nulla di clamoroso continuerà ancora almeno un altro anno con l’Atletico Madrid”.

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