Mancano ancora due giorni alla fine del mercato italiano ma non è ancora chiaro quale sarà il futuro di Ademola Lookman.
calciomercato
Nebuloni: “Atalanta, Lookman difficilmente sarà reintegrato. I dirigenti…”
Il nigeriano ha spinto per approdare all'Inter ma la dirigenza interista ha trovato l'opposizione dell'Atalanta, che ha voluto trattenere il suo calciatore, arrivando anche allo scontro.
Massimiliano Nebuloni, giornalista di Sky Sport e inviato dell'Atalanta, ha chiarito quale potrebbe essere lo scenario:
"Mancano poche ore alla chiusura del nostro mercato ma alcune finestre rimarranno aperte per altri giorni, da monitorare la pista per il nigeriano. Ricordiamo che Lookman, di fatto, non ha ancora svolto un allenamento con la squadra dall'inizio del raduno, era il 14 luglio, si fece subito male al polpaccio e sta vivendo queste ultime settimane da separato in casa. I dirigenti dell'Atalanta ci avevano raccontato che fino al 2 settembre si sarebbe allenato da solo, abbiamo chiesto ieri a Juric in conferenza e ha risposto che non sa se rimarrà e cosa succederà.
Al momento, a sensazione, risulta difficile pensare che Lookman possa essere reintegrato per la situazione creata a livello ambientale, coi compagni, con la squadra, coi dirigenti e con l'ambiente in generale ma nel calcio basta poco per cambiare una situazione che sembra diversa"
