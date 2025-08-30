Nebuloni: “Atalanta, Lookman difficilmente sarà reintegrato. I dirigenti…”

"Mancano poche ore alla chiusura del nostro mercato ma alcune finestre rimarranno aperte per altri giorni, da monitorare la pista per il nigeriano. Ricordiamo che Lookman, di fatto, non ha ancora svolto un allenamento con la squadra dall'inizio del raduno, era il 14 luglio, si fece subito male al polpaccio e sta vivendo queste ultime settimane da separato in casa. I dirigenti dell'Atalanta ci avevano raccontato che fino al 2 settembre si sarebbe allenato da solo, abbiamo chiesto ieri a Juric in conferenza e ha risposto che non sa se rimarrà e cosa succederà.