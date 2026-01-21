L'ex calciatore nerazzurro lascia il Bologna e approda al club viola

Eva A. Provenzano Caporedattore 21 gennaio 2026 (modifica il 21 gennaio 2026 | 15:06)

Era passato dalle giovanili dell'Inter al Bologna nel 2023 e adesso è un nuovo giocatore della Fiorentina. Giovanni Fabbian è un nuovo calciatore del club viola come è stato annunciato dal sito ufficiale. "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna", si legge in una nota.

Il calciatore classe 2003 è è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto un Campionato Primavera nel 2022, e, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia della Reggina", si legge sul sito viola.

Numero di maglia — "Il nuovo calciatore viola ha disputato 91 presenze con il Bologna tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League mettendo a segno 11 reti e vincendo una Coppa Italia. Fabbian è stato, inoltre, un pilastro della Nazionale Under 21 Azzurra ed è già stato convocato in Nazionale Maggiore per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ha scelto di indossare in viola la maglia numero 80", conclude il comunicato.

(Fonte: acfiorentina.com)