Il mercato del Napoliper questo mese di gennaio non si è sbloccato. Ma secondo quanto ha riportato Gianluca Di Marzio a Skysport su L'Originale, il club azzurro - se avesse avuto il mercato sbloccato - avrebbe puntato su Ademola Lookman. Il calciatore, rientrato dalla Coppa D'Africa, in estate era stato vicino all'Inter.