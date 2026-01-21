Il mercato del Napoliper questo mese di gennaio non si è sbloccato. Ma secondo quanto ha riportato Gianluca Di Marzio a Skysport su L'Originale, il club azzurro - se avesse avuto il mercato sbloccato - avrebbe puntato su Ademola Lookman. Il calciatore, rientrato dalla Coppa D'Africa, in estate era stato vicino all'Inter.
Di Marzio – Napoli su Lookman senza mercato bloccato. In estate il feeling…
Secondo il giornalista il club azzurro avrebbe puntato sul giocatore già in questo mese di gennaio
A proposito del calciatore, il giornalista ha spiegato: «Senza limitazioni al proprio mercato il Napoli avrebbe provato a prenderlo a titolo definitivo. L'assalto non c'è stato e non è detto non possa esserci l'estate prossima: potrebbe tornare nell'area questo feeling di cui si parla da tempo. Se ne potrebbe riparlare la prossima estate quando si sbloccherebbe sicuramente il mercato del club azzurro».
(Fonte: SS24)
