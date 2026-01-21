FC Inter 1908
Di Marzio – Napoli su Lookman senza mercato bloccato. In estate il feeling…

Secondo il giornalista il club azzurro avrebbe puntato sul giocatore già in questo mese di gennaio
Eva A. Provenzano
Il mercato del Napoliper questo mese di gennaio non si è sbloccato. Ma secondo quanto ha riportato Gianluca Di Marzio a Skysport su L'Originale, il club azzurro - se avesse avuto il mercato sbloccato - avrebbe puntato su Ademola Lookman. Il calciatore, rientrato dalla Coppa D'Africa, in estate era stato vicino all'Inter.

A proposito del calciatore, il giornalista ha spiegato: «Senza limitazioni al proprio mercato il Napoli avrebbe provato a prenderlo a titolo definitivo. L'assalto non c'è stato e non è detto non possa esserci l'estate prossima: potrebbe tornare nell'area questo feeling di cui si parla da tempo. Se ne potrebbe riparlare la prossima estate quando si sbloccherebbe sicuramente il mercato del club azzurro». 

(Fonte: SS24)

