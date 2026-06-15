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Sky – Napoli, mani su Gila! La Lazio ora apre alla cessione, la novità è…
Mario Gila nel mirino del Napoli per questa finestra estiva di mercato: ecco quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio in onda a Sky Sport
Mario Gila nel mirino del Napoli per questa finestra estiva di mercato. Ecco quanto evidenziato da Gianluca Di Marzio in onda a Sky Sport sul difensore, accostato anche all’Inter nei mesi scorsi.
“Napoli mani su Mario Gila questa sera dopo un incontro di oggi tra Manna e l’agente del giocatore, a Milano. Si cerca di chiudere l’accordo contrattuale col giocatore per andare poi a trattare con la Lazio che apre alla cessione, questa è la novità, no muro della Lazio ora. Gila vuole andare via e il club vuole sbloccare il mercato per fare operazioni in entrata. Si entra nel vivo”, ha detto Di Marzio.
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