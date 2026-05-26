Il presidente del Como Suwarso ha parlato del grande traguardo raggiunto e anche del mercato e del Fairplay finanziario

Intervistato da La Provincia di Como, il presidente del Como Suwarso ha parlato del grande traguardo raggiunto e anche del mercato e del Fairplay finanziario

La Champions League nei vostri progetti è un’opportunità o un ostacolo? Un risultato che vi esalta e vi lancia, o una sfida troppo grande sul piano finanziario?

Vedo che tutti parlano del fair play finanziario, senza contare che questo è il nostro obiettivo di sempre. Noi, come sapete, abbiamo l’obiettivo di essere sostenibili, un lungo lavoro per raggiungere l’autosostenibilità finanziaria. Dunque c’è il fair play finanziario della Uefa, ma c’è anche il fair play della famiglia Hartono che sa dove vuole arrivare. Le due cose combaciano, dunque nessun ostacolo. Certo dovremo adesso lavorare per essere una realtà da Champions League. Non è banale. Siamo andati in serie A con una struttura che per certi versi era di serie C o serie B, e abbiamo fatto passi da gigante. Adesso ancora, l’ingresso al massimo livello europeo ci impone un grosso salto in avanti, non solo sul campo, ma anche nella struttura. Un lungo lavoro.