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UFFICIALE – Napoli-Conte, risoluzione consensuale del contratto: il comunicato

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Ora è anche ufficiale: il Napoli e Antonio Conte hanno consensualmente risolto il contratto che li legava. Ecco la nota
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Ora è anche ufficiale: il Napoli e Antonio Conte hanno consensualmente risolto il contratto che li legava, dopo l'addio annunciato in conferenza stampa al termine della partita contro l'Udinese. Questa la nota del club azzurro:

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Getty Images

"La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre".

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"All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister!".

(Fonte: sscnapoli.it)

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