Ora è anche ufficiale: il Napoli e Antonio Conte hanno consensualmente risolto il contratto che li legava. Ecco la nota

Marco Macca Redattore 4 giugno 2026 (modifica il 4 giugno 2026 | 14:16)

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Ora è anche ufficiale: il Napoli e Antonio Conte hanno consensualmente risolto il contratto che li legava, dopo l'addio annunciato in conferenza stampa al termine della partita contro l'Udinese. Questa la nota del club azzurro:

"La SSC Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo rispetto alla naturale scadenza i rapporti di lavoro con l’allenatore Antonio Conte e con i Suoi collaboratori. Mister Conte alla guida degli azzurri per due stagioni, ha condotto il Napoli alla conquista del quarto scudetto il 23 maggio 2025 e alla vittoria della Supercoppa Italiana lo scorso 22 dicembre".

"All’allenatore ed al suo staff i nostri ringraziamenti per l’eccellente lavoro svolto, oltre ai migliori auguri per il futuro e per le prossime sfide professionali che decideranno di affrontare. Grazie, mister!".

(Fonte: sscnapoli.it)