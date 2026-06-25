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calciomercato
Sky – Il Real Madrid riscatta Nico Paz: ecco cosa succede ora col Como. E l’Inter…
È terminato l'incontro tra Como e Real Madrid per parlare del futuro di Nico Paz. A riportarlo è Gianluca Di Marzio che ha riportato anche un ulteriore dettaglio.
Il Real Madrid ha intenzione di esercitare il diritto di riscatto per il talento argentino ma - riporta sempre Di Marzio - ora il Como dovrà decidere se presentare un'offerta per prendere Nico Paz a titolo definitivo.
L'Inter, come già anticipato nei giorni scorsi, resta in attesa di capire ulteriori dettagli sulla trattativa tra Como e Real Madrid. "Da oggi, però, si apre ufficialmente la corsa per arrivare a Nico Paz. La richiesta dei Blancos è di 60 milioni di euro, con il possibile inserimento di una recompra da 80 milioni", spiega poi Di Marzio.
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