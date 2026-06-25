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Sky – Paz, conferme sulla volontà del Real Madrid: ancora in corso il vertice con il Como
I due club stanno discutendo del futuro del centrocampista argentino: sempre più vicina la decisione definitiva
È ancora in corso, secondo quanto raccontato da Sky Sport, il vertice tra Real Madrid e Como: oggetto della discussione, il futuro di Nico Paz. Come già raccontato, è emersa la volontà del club spagnolo di esercitare il diritto di recompra per il centrocampista argentino, riportandolo alla base in attesa di nuove valutazioni.
Possibili più scenari, da una conferma in Italia con il club lariano (modificando i termini dell'accordo attuale) a un'ulteriore cessione a cifre maggiori. L'Inter, da sempre interessata al talentuoso classe 2004, rimane alla finestra, in attesa di novità.
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