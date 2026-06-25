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Sky – Paz, conferme sulla volontà del Real Madrid: ancora in corso il vertice con il Como

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I due club stanno discutendo del futuro del centrocampista argentino: sempre più vicina la decisione definitiva
Fabio Alampi Redattore 

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È ancora in corso, secondo quanto raccontato da Sky Sport, il vertice tra Real Madrid e Como: oggetto della discussione, il futuro di Nico Paz. Come già raccontato, è emersa la volontà del club spagnolo di esercitare il diritto di recompra per il centrocampista argentino, riportandolo alla base in attesa di nuove valutazioni.

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Getty Images

Possibili più scenari, da una conferma in Italia con il club lariano (modificando i termini dell'accordo attuale) a un'ulteriore cessione a cifre maggiori. L'Inter, da sempre interessata al talentuoso classe 2004, rimane alla finestra, in attesa di novità.

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