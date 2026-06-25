I due club stanno discutendo del futuro del centrocampista argentino: sempre più vicina la decisione definitiva

È ancora in corso, secondo quanto raccontato da Sky Sport, il vertice tra Real Madrid e Como: oggetto della discussione, il futuro di Nico Paz. Come già raccontato, è emersa la volontà del club spagnolo di esercitare il diritto di recompra per il centrocampista argentino, riportandolo alla base in attesa di nuove valutazioni.