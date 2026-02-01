Branimir Mlacic arriverà in Serie A, ma non con la maglia dell'Inter alla fine. È stato a un passo dai nerazzurri, ma vestirà la casacca dell'Udinese.
Branimir Mlacic arriverà in Serie A, ma non con la maglia dell'Inter alla fine: ecco dove giocherà, operazione chiusa
Come riportato da Fabrizio Romano, l'operazione è stata chiusa da tutte le parti in causa. Accordo totale tra Udinese e Hajduk Spalato, il prossimo step sono le visite mediche per il difensore classe 2007.
