Niente Inter, ma Mlacic arriva comunque in Serie A: ‘here we go’, ecco dove giocherà

Branimir Mlacic arriverà in Serie A, ma non con la maglia dell'Inter alla fine: ecco dove giocherà, operazione chiusa
Alessandro Cosattini Redattore 

Branimir Mlacic arriverà in Serie A, ma non con la maglia dell'Inter alla fine. È stato a un passo dai nerazzurri, ma vestirà la casacca dell'Udinese.

Tratto da Instagram

Come riportato da Fabrizio Romano, l'operazione è stata chiusa da tutte le parti in causa. Accordo totale tra Udinese e Hajduk Spalato, il prossimo step sono le visite mediche per il difensore classe 2007.

