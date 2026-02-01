L'allenatore della Juventus aveva parlato dell'attaccante a proposito del confronto con il Galatasaray in CL ma ora l'argentino sarebbe nel mirino bianconero

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 16:07)

Luciano Spalletti e Mauro Icardi. L'attaccante era il capitano dell'Inter quando l'ex ct era l'allenatore (negli anni dal 2017 al 2019). Poi tutta una serie di episodi, nello spogliatoio e fuori (all'epoca la sua agente era Wanda Nara, che nel frattempo è diventata l'ex moglie), avevano portato alla decisione dell'allora tecnico nerazzurro, appunto Spalletti, in accordo con il club, di togliergli la fascia e consegnarla al portiere Handanovic. Era poi arrivato a fine stagione, alla fine dell'estate, l'addio dell'argentino, passato al PSG.

Sembra una vita fa. Ora Maurito gioca nel Galatasaray e in queste ore la Juventus starebbe sondando il terreno per un tentativo last minute: il club bianconero sarebbe pronto, se si potesse fare, a riportarlo in Serie A, dove ha segnato 121 gol. E gli avrebbe offerto un anno e mezzo di contratto.

Sabato scorso nella conferenza stampa alla vigilia della gara con il Parma, l'allenatore bianconero era stato sollecitato sulla partita dei play off di Champions contro il Galatasaray. A chi gli aveva chiesto del suo passato da allenatore di Osimhen, il tecnico aveva detto: «Se si parla di Victor, mi piace fare lo stesso con Icardi. Entrambi, in maniera differente, hanno il numero 9 come gruppo sanguigno. Osimhen spacca la porta, ma quell'altro in area di rigore per finalizzazione è stato tra i più forti che abbia mai allenato...». Probabilmente parole dette non a caso, col senno di poi.