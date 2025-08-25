Palmeri: “Assurdo Milan beffato dal Napoli su Hojlund. Da tutta l’estate…”

"Certo che il Milan si faccia beffare dal Napoli su Hojlund è assurdo. Il Napoli va su Hojlund per esigenza post-Lukaku e dopo aver già fatto po’ po’ di mercato e dopo essersi già assicurato Lucca. Il Milan ha bisogno del titolare, è da tutta l’estate che lo cerca, e concede un vantaggio diretto su un obiettivo che era obbligata a concludere. Totalmente assurdo".