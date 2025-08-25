Fabio Ravezzani ha analizzato in questi giorni la situazione in casa Milan: sia per quanto riguarda la prima sconfitta arrivata alla prima di campionato contro la Cremonese, sia per quanto riguarda il mercato portato avanti dalla società rossonera. Tanti i dubbi espressi dal direttore di TL, in particolar modo per un obiettivo seguito dai rossoneri: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO QUI. Ravezzani ha puntato il dito sulle scelte e sulla politica di mercato che il Milan di Cardinale ha deciso di perseguire.