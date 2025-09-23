Antonio Conte torna a far discutere. L’ex allenatore dell’Inter, oggi sulla panchina del Napoli, ha parlato del mercato azzurro

Redazione1908 23 settembre 2025 (modifica il 23 settembre 2025 | 12:13)

Antonio Conte torna a far discutere. L’ex allenatore dell’Inter, oggi sulla panchina del Napoli, ha parlato del mercato azzurro, analizzandolo in modo anche ingeneroso, considerando gli sforzi di De Laurentiis. Un articolo di Panorama stronca l'allenatore campione d'Italia.

"Ha detto Conte, dopo aver sofferto le pene dell’inferno per battere il Pisa non senza aiutino arbitrale: “Sento parlare di mercato importante, ma il grande mercato è un’altra cosa”. E ancora: “Il mercato è stato importante a livello numerico, perché anche se spendi 150 milioni di euro per 9 giocatori significa che ne hai spesi 15 per ognuno e i giocatori importanti sono altri, hanno dei costi”. Con tanti saluti ai sacrifici del presidente De Laurentiis e alla carriera di De Bruyne che è arrivato a parametro zero e, forse, per questo non entra nel ragionamento di Conte.

La realtà è ovviamente diversa e parla di una rosa già forte che è stata allungata per qualità e quantità, di una società capace di reagire al colpo della sfortuna – infortunio di Lukaku – gettando sul tavolo 50 milioni di euro per prendere un attaccante dal profilo internazionale (Hojlund), di un costo rosa che è il più alto della Serie A e di un ribaltamento storico delle gerarchie del calcio italiano.

Comanda Napoli e le grandi del Nord inseguono. Non era mai accaduto e in fondo – disconoscendo lo stato reale delle cose – Conte fa un torto prima di tutto ai napoletani e al suo patron. Nessuno glielo farà notare, non sono previste voci critiche nel coro partenopeo, ma questa è la situazione"