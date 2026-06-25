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Marca – Real si riprende Paz: solo al Como sarà offerto con recompra, per le altre costerà…
Il club madrileno ha deciso di riportare alla base il centrocampista argentino: il punto sulla sua situazione
Novità in arrivo per quanto riguarda il futuro di Nico Paz. In questi minuti sta andando in scena l'incontro tra Real Madrid e Como e, da quanto emerge, si sta trovandouna soluzione: secondo quanto conferma Marca, il club madrileno avrebbe deciso di esercitare l'opzione di recompra da 10 milioni di euro.
La dirigenza delle merengues offrirà poi ai lariani, ed esclusivamente a loro, la possibilità di riacquistare il fantasista argentino per 60 milioni di euro, garantendosi un'altra opzione da 80 milioni. Se, invece, il Como decidesse di mollare la presa, il Real Madrid metterà il giocatore sul mercato, a cifre maggiori e senza diritti di recompra.
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