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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Pedullà: “Juventus, passi ufficiali per Svilar. Contattata la Roma, le ultime”
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Pedullà: “Juventus, passi ufficiali per Svilar. Contattata la Roma, le ultime”
La Juventus si è fatta avanti per Mile Svilar. Lo riferisce l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà: gli aggiornamenti
La Juventus si è fatta avanti per Mile Svilar. I bianconeri, alla ricerca di un portiere dopo l'ultima stagione con qualche indecisione di Di Gregorio, avrebbero infatti avuto un contatto diretto con la Roma per il portiere belga naturalizzato serbo, nel recente passato accostato anche all'Inter:
"Esclusiva: Svilar, dopo i rumors dei giorni scorsi nella notte la Juventus ha mosso passi ufficiali. Per la Roma è una pedina fondamentale e vedremo gli sviluppi, ma intanto c’è stato un contatto diretto tra i club", scrive Pedullà.
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