Pedullà: “Juventus, passi ufficiali per Svilar. Contattata la Roma, le ultime”

La Juventus si è fatta avanti per Mile Svilar. Lo riferisce l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà: gli aggiornamenti

La Juventus si è fatta avanti per Mile Svilar. I bianconeri, alla ricerca di un portiere dopo l'ultima stagione con qualche indecisione di Di Gregorio, avrebbero infatti avuto un contatto diretto con la Roma per il portiere belga naturalizzato serbo, nel recente passato accostato anche all'Inter: