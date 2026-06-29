Si conclude, anche uffcialmente, la telenovela Nico Paz. Il giocatore argentino resterà al Como per sua volontà. Lo esplicita anche il Real Madrid nel suo comunicato ufficiale.
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UFFICIALE – Real Madrid: “Nico Paz resta al Como, lo ha chiesto lo stesso giocatore”
Si conclude, anche uffcialmente, la telenovela Nico Paz. Il giocatore argentino resterà al Como per sua volontà. Lo esplicita anche il Real
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"Il Real Madrid, il Como 1907 e Nico Paz hanno raggiunto un accordo affinché il giocatore resti nel club italiano anche nella stagione 2026/27. L'intesa, perfezionata su esplicita richiesta dello stesso Nico Paz, prevede inoltre che il Real Madrid mantenga un'opzione unilaterale di riacquisto dei diritti sportivi del calciatore in vista della stagione 2027/28"
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