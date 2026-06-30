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UFFICIALE – Milan, acquistato Goncalo Ramos dal PSG: il comunicato

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Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato l'acquisto di Goncalo Ramos dal Paris Saint-Germain
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Milan ha annunciato l'acquisto di Goncalo Ramos dal Paris Saint-Germain.

UFFICIALE – Milan, acquistato Goncalo Ramos dal PSG: il comunicato- immagine 2
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Ecco la nota del club rossonero:

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"AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gonçalo Matias Ramos dal Paris Saint-Germain FC. L'attaccante portoghese ha sottoscritto un contratto con il Club rossonero fino al 30 giugno 2031".

(Fonte: acmilan.com)

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