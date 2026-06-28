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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Pedullà: “Sulla Juventus tante speculazioni. Ho fatto il nome di Frattesi perché…”

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Pedullà: “Sulla Juventus tante speculazioni. Ho fatto il nome di Frattesi perché…”

Pedullà: “Sulla Juventus tante speculazioni. Ho fatto il nome di Frattesi perché…” - immagine 1
Alfredo Pedullà tiene il nome di Frattesi in orbita Juventus: il centrocampista nerazzurro verrà ceduto in questa finestra di mercato
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato anche del mercato della Juventus, aggiungendo un altro dettaglio per quel che riguarda il futuro di Davide Frattesi:

Pedullà: “Sulla Juventus tante speculazioni. Ho fatto il nome di Frattesi perché…”- immagine 2
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"Sulla Juventus ci sono tante speculazioni. Dicendo che Carnesecchi piace alla Juve è una speculazione. La Juve oggi ha una linea molto chiara: deve fare in base alle uscite. Per questo non sta arrivando il centrocampista, sono intasati a centrocampo e torna anche a Douglas Luiz. Ecco, è questo il cartello.

Pedullà: “Sulla Juventus tante speculazioni. Ho fatto il nome di Frattesi perché…”- immagine 3
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Dall'inizio del mercato ci sono stati tantissimi nomi di centrocampisti e trequartisti accostati alla Juventus, io mi sono permesso di fare un solo nome, Frattesi che è nella lista di Spalletti perché poteva esserci una possibilità di scambio e perché fin qui Frattesi ha resistito alle proposte arrivate da fuori ma le altre cose sono speculazioni che andrebbero evitate"

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