"Sulla Juventus ci sono tante speculazioni. Dicendo che Carnesecchi piace alla Juve è una speculazione. La Juve oggi ha una linea molto chiara: deve fare in base alle uscite. Per questo non sta arrivando il centrocampista, sono intasati a centrocampo e torna anche a Douglas Luiz. Ecco, è questo il cartello.

Dall'inizio del mercato ci sono stati tantissimi nomi di centrocampisti e trequartisti accostati alla Juventus, io mi sono permesso di fare un solo nome, Frattesi che è nella lista di Spalletti perché poteva esserci una possibilità di scambio e perché fin qui Frattesi ha resistito alle proposte arrivate da fuori ma le altre cose sono speculazioni che andrebbero evitate"