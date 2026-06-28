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calciomercato
Pedullà: “Sulla Juventus tante speculazioni. Ho fatto il nome di Frattesi perché…”
Intervenuto su Youtube, Alfredo Pedullà ha parlato anche del mercato della Juventus, aggiungendo un altro dettaglio per quel che riguarda il futuro di Davide Frattesi:
"Sulla Juventus ci sono tante speculazioni. Dicendo che Carnesecchi piace alla Juve è una speculazione. La Juve oggi ha una linea molto chiara: deve fare in base alle uscite. Per questo non sta arrivando il centrocampista, sono intasati a centrocampo e torna anche a Douglas Luiz. Ecco, è questo il cartello.
Dall'inizio del mercato ci sono stati tantissimi nomi di centrocampisti e trequartisti accostati alla Juventus, io mi sono permesso di fare un solo nome, Frattesi che è nella lista di Spalletti perché poteva esserci una possibilità di scambio e perché fin qui Frattesi ha resistito alle proposte arrivate da fuori ma le altre cose sono speculazioni che andrebbero evitate"
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