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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Pedullà smentisce sui social: “Voci fantasiose e infondate sulla Juventus per…”
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Pedullà smentisce sui social: “Voci fantasiose e infondate sulla Juventus per…”
La smentita del giornalista di calciomercato sui social
Alfredo Pedullà è tornato a parlare della scelta di riaffidare la panchina della Nazionale italiana a Roberto Mancini: "Oggi il via al Mondiale. Noi stiamo a casa, faremo i guardoni. E Malagò riparte con la prima mossa al contrario: Roberto Mancini. Lo stesso che se ne andò dalla sera alla mattina, con scarso preavviso, per accettare il ruolo di ct dell’Arabia. Ora sta per tornare. Questo è il calcio italiano". Il giornalista esperto di calciomercato ha poi smentito categoricamente alcuni rumors di mercato che riguardavano un giocatore del Real Madrid e la Juventus: CONTINUA A LEGGERE.
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