Alfredo Pedullà è tornato a parlare della scelta di riaffidare la panchina della Nazionale italiana a Roberto Mancini: "Oggi il via al Mondiale. Noi stiamo a casa, faremo i guardoni. E Malagò riparte con la prima mossa al contrario: Roberto Mancini. Lo stesso che se ne andò dalla sera alla mattina, con scarso preavviso, per accettare il ruolo di ct dell’Arabia. Ora sta per tornare. Questo è il calcio italiano". Il giornalista esperto di calciomercato ha poi smentito categoricamente alcuni rumors di mercato che riguardavano un giocatore del Real Madrid e la Juventus: CONTINUA A LEGGERE.