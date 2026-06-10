Monza, dopo Burdisso lascia il progetto anche mister Bianco

Contro il Monza l'Inter giocherà la prima partita della nuova stagione, il 23 agosto. Non ci sarà sulla panchina del club lombardo il tecnico della promozione, Paolo Bianco. Dopo l'addio del direttore sportivo ed ex Inter Burdisso alla società arriva pure quella dell'allenatore che ha deciso di non proseguire il percorso nella massima serie. Dovrebbe essere il tecnico del Pisa che è appena retrocesso in Serie B.

Il quadro degli allenatori della prossima Serie A non è ancora completato: ora il Monza dovrà trovare un nuovo tecnico al quale affidare la propria panchina. Non è ancora noto inoltre chi sarà il prossimo tecnico del Milan. Allegri è stato esonerato, ma ha già trovato l'accordo con il Napoli che però non lo ha ancora annunciato ufficialmente.