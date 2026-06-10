Regna la totale incertezza in casa Milan: ecco gli aggiornamenti di Matteo Moretto, tra nuovi dirigenti in società e allenatore

Regna la totale incertezza in casa Milan. Così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha aggiornato sul futuro dei rossoneri, tra società e nuovo allenatore.

"La situazione del Milan è surreale: non c'è ancora una decisione presa. Siamo alla parte finali dei colloqui: si passerà ad incontri fisici. Il club si avvicina alla scelta finale: i contatti con Ramon Planes sono fermi da una settimana.