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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Moretto: “Milan, la situazione è surreale: cosa succede! Mi risulta che Arbeloa…”

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Moretto: “Milan, la situazione è surreale: cosa succede! Mi risulta che Arbeloa…”

Ibrahimovic Milan
Regna la totale incertezza in casa Milan: ecco gli aggiornamenti di Matteo Moretto, tra nuovi dirigenti in società e allenatore
Alessandro Cosattini Redattore 

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Regna la totale incertezza in casa Milan. Così Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano ha aggiornato sul futuro dei rossoneri, tra società e nuovo allenatore.

Milan Ibrahimovic Cardinale
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"La situazione del Milan è surreale: non c'è ancora una decisione presa. Siamo alla parte finali dei colloqui: si passerà ad incontri fisici. Il club si avvicina alla scelta finale: i contatti con Ramon Planes sono fermi da una settimana.

Moretto: “Milan, la situazione è surreale: cosa succede! Mi risulta che Arbeloa…”- immagine 3
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Arbeloa oggi non risulta percorribile. La società rossonera valuta e si arriverà ad una scelta entro la prossima settimana: ci aspettiamo che il Milan incontri personalmente figure chiave già entro venerdì. Glasner ha messo in pausa le alternative perché dà la priorità al Milan".

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