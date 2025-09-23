FC Inter 1908
Ufficiale – Napoli, l’ex Inter Politano rinnova fino al 2028

Il club partenopeo ha prolungato il contratto dell'ex giocatore nerazzurro che con la maglia azzurra ha raccolto 238 presenze
Eva A. Provenzano
L'ex giocatore dell'Inter, Matteo Politano ha rinnovato fino al 2028 il suo contratto con il Napoli. Diventato centrale per Spalletti e il primo scudetto con il Napoli, il giocatore si è rivelato importante anche per Contenella stagione che ha portato alla conquista del secondo scudetto in tre anni. Il giocatore ha firmato il prolungamento e sul sito ufficiale del club azzurro si racconta di momenti chiave per la carriera del giocatore nella squadra partenopea.

"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028. Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l'Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers", si legge nella nota ufficiale.

"Politano ha collezionato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia. Congratulazioni, Matteo!", conclude la società.

(Fonte: sscnapoli.it)

