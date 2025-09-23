L'ex giocatore dell'Inter, Matteo Politano ha rinnovato fino al 2028 il suo contratto con il Napoli. Diventato centrale per Spalletti e il primo scudetto con il Napoli, il giocatore si è rivelato importante anche per Contenella stagione che ha portato alla conquista del secondo scudetto in tre anni. Il giocatore ha firmato il prolungamento e sul sito ufficiale del club azzurro si racconta di momenti chiave per la carriera del giocatore nella squadra partenopea.
calciomercato
Ufficiale – Napoli, l’ex Inter Politano rinnova fino al 2028
"La SSC Napoli comunica di aver prolungato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Matteo Politano fino al 30 giugno 2028. Il 3 febbraio 2020 Matteo fa il suo esordio in maglia azzurra, in occasione della vittoria esterna, per 2-4, al Ferraris contro la Sampdoria. Il 19 luglio arriva il suo primo sigillo, contro l'Udinese, siglando la rete del decisivo 2-1 in favore dei partenopei. Il 14 settembre del 2022 segna il suo primo gol in Champions League, consentendo al Napoli di passare in vantaggio nella vittoria per 0-3 ad Ibrox contro i Rangers", si legge nella nota ufficiale.
"Politano ha collezionato 238 presenze in azzurro, realizzando 34 gol e fornendo 35 assist. Con il Napoli ha conquistato 2 scudetti e una Coppa Italia. Congratulazioni, Matteo!", conclude la società.
(Fonte: sscnapoli.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA