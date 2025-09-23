Ufficiale – Napoli, l’ex Inter Politano rinnova fino al 2028

Il club partenopeo ha prolungato il contratto dell'ex giocatore nerazzurro che con la maglia azzurra ha raccolto 238 presenze

L'ex giocatore dell'Inter, Matteo Politano ha rinnovato fino al 2028 il suo contratto con il Napoli. Diventato centrale per Spalletti e il primo scudetto con il Napoli, il giocatore si è rivelato importante anche per Contenella stagione che ha portato alla conquista del secondo scudetto in tre anni. Il giocatore ha firmato il prolungamento e sul sito ufficiale del club azzurro si racconta di momenti chiave per la carriera del giocatore nella squadra partenopea.