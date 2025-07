Il Fenerbahçe e il Paris Saint-Germain hanno raggiunto un accordo per Marco Asensio . Questo almeno è quanto riporta il portale turco Sports Digital. Il calciatore del PSG, che arriva dall'esperienza in prestito all'Aston Villa, nei giorni scorsi era stato accostato pure all'Inter.

In Turchia sostengono che il club, che in panchina è guidato da Mourinho, avrebbe fatto un'offerta importantissima anche al calciatore: nove mln di euro all'anno, ma non sono specificati gli anni di contratto. Addirittura, secondo queste indiscrezioni, il giocatore avrebbe detto no alla proposta: ritiene bassa l'offerta e ha chiesto un significativo aumento per questo è iniziata una trattativa con l'entourage per provare ad accontentarlo.