Giorgio Chiellini, director of Football Strategy della Juventus, ha parlato con l'Agi, a margine di un incontro tra i vertici bianconeri e lo Juventus Club Montecitorio, a proposito dell'interruzione della trattativa per il prolungamento del contratto con Dusan Vlahovic. "A queste cifre - sottolinea Chiellini - Vlahovic non rimarrà in Italia, comunque legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio". E proprio a proposito delle cifre Fabio Ravezzani ha evidenziato un dato inquietante che ha influenzato pesantemente il mercato della Juve: CONTINUA A LEGGERE.