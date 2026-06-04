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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Ravezzani: “Inarrivabili i 280 mln spesi dalla Juve: le due peggiori fregature della storia”
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Ravezzani: “Inarrivabili i 280 mln spesi dalla Juve: le due peggiori fregature della storia”
Due errori costati tantissimo
Giorgio Chiellini, director of Football Strategy della Juventus, ha parlato con l'Agi, a margine di un incontro tra i vertici bianconeri e lo Juventus Club Montecitorio, a proposito dell'interruzione della trattativa per il prolungamento del contratto con Dusan Vlahovic. "A queste cifre - sottolinea Chiellini - Vlahovic non rimarrà in Italia, comunque legittimo che cerchi un altro tipo di ingaggio". E proprio a proposito delle cifre Fabio Ravezzani ha evidenziato un dato inquietante che ha influenzato pesantemente il mercato della Juve: CONTINUA A LEGGERE.
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