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Trani: “Un sogno ma se la Roma prende questi due giocatori arriva al livello dell’Inter”

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Ugo Trani, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo per parlare del mercato della Roma di Gasperini
Matteo Pifferi Redattore 

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Ugo Trani, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo per parlare del mercato della Roma: "Io so che il primo obiettivo rimane Greenwood, ma se non dovesse venire ci sono alternative dello stesso livello. Per Summerville ancora chiedono tantissimo nonostante la retrocessione.

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Getty Images

Con Summerville e Greenwood la Roma arriverebbe almeno al pari dell'inter, ma rimane un sogno. Summerville è meglio di Lookman prima che arrivasse all'Atalanta. Noi sottovalutiamo l'impatto che può avere Gasperini su un attaccante.

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Se leggo che Alajbegovic sarebbe il titolare e Summerville l'alternativa significa che non avete capito nulla. La polpetta più avvelenata di queste ore è legata a D'Amico: Friedkin non chiama mai nessuno. D'Amico deve andare a firmare un modulo e per me c'è già andato. La Roma non pagherà indennizzi ai Percassi per un ds"

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