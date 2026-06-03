Ugo Trani, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Teleradiostereo per parlare del mercato della Roma: "Io so che il primo obiettivo rimane Greenwood, ma se non dovesse venire ci sono alternative dello stesso livello. Per Summerville ancora chiedono tantissimo nonostante la retrocessione.

Con Summerville e Greenwood la Roma arriverebbe almeno al pari dell'inter, ma rimane un sogno. Summerville è meglio di Lookman prima che arrivasse all'Atalanta. Noi sottovalutiamo l'impatto che può avere Gasperini su un attaccante.

Se leggo che Alajbegovic sarebbe il titolare e Summerville l'alternativa significa che non avete capito nulla. La polpetta più avvelenata di queste ore è legata a D'Amico: Friedkin non chiama mai nessuno. D'Amico deve andare a firmare un modulo e per me c'è già andato. La Roma non pagherà indennizzi ai Percassi per un ds"