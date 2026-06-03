Il club azzurro, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo

Rasmus Hojlund è ufficialmente un giocatore del Napoli. Il club azzurro ha annunciato attraverso i propri canali che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo del cartellino del giocatore dal Manchester United.