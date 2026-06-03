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UFFICIALE – Napoli, riscattato Hojlund dal Manchester United: il comunicato

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Il club azzurro, attraverso una nota ufficiale, ha comunicato che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Rasmus Hojlund è ufficialmente un giocatore del Napoli. Il club azzurro ha annunciato attraverso i propri canali che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo del cartellino del giocatore dal Manchester United.

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"La SSC Napoli comunica che sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club.

Lo scorso 13 settembre il nostro numero 19 realizza il suo primo gol, all'esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti.

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Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan. Congratulazioni, Rasmus!".

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