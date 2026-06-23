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Musmarra: “C’è una cosa su Frattesi che mi fa sorridere. L’Inter deve…”
Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha commentato così l'indiscrezione per la quale Davide Frattesi abbia messo la Juventus in cima alle sue preferenze per la prossima destinazione:
"Dopo la questione Palestra e la questione Solet bisogna sfoltire la rosa, sfoltire il centrocampo. Abbiamo anche un certo Pavard a cui bisogna cercare una sistemazione. Le cose da fare in uscita sono tante e questo va detto.
Leggo con il sorriso che Frattesi abbia scelto di andare alla Juve. Ammesso e non concesso che sia così, lui può scegliere quello che vuole ma poi è l'Inter che paga, è la proprietaria del cartellino, non decide Frattesi. Decide Frattesi con la volontà del club: se l'Inter dice che l'operazione non va bene, Frattesi non decide niente. Lui vuole aspettare ed è logico e ci sta, al suo posto lo farei anche io. C'è il Mondiale, magari qualcuno si fa male, ci sono dinamiche ancora in corso d'opera. C'è da aspettare"
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