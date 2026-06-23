"Dopo la questione Palestra e la questione Solet bisogna sfoltire la rosa, sfoltire il centrocampo. Abbiamo anche un certo Pavard a cui bisogna cercare una sistemazione. Le cose da fare in uscita sono tante e questo va detto.

Leggo con il sorriso che Frattesi abbia scelto di andare alla Juve. Ammesso e non concesso che sia così, lui può scegliere quello che vuole ma poi è l'Inter che paga, è la proprietaria del cartellino, non decide Frattesi. Decide Frattesi con la volontà del club: se l'Inter dice che l'operazione non va bene, Frattesi non decide niente. Lui vuole aspettare ed è logico e ci sta, al suo posto lo farei anche io. C'è il Mondiale, magari qualcuno si fa male, ci sono dinamiche ancora in corso d'opera. C'è da aspettare"