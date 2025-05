Con l'addio di Ancelotti alle merengues e l'arrivo di Alonso, la posizione di Pintus non sarebbe più certa. "Tutto fa pensare che l'italiano lavorerà ancora per il Real per il Mondiale per Club e che poi cesserà gradualmente il lavoro in prima squadra", scrive ancora il sito sportivo. "Il preparatore avrebbe un'offerta dalla Juventus, dove ha già lavorato dal 91 al 98. Ma le stesse fonti dicono che la sua priorità è restare al Madrid anche se non nella stessa posizione di oggi. Nonostante tutto il rapporto col Real resta solido sicuramente a livello contrattuale perché aveva rinnovato un anno fa. Per questo gli potrebbero proporre di occuparsi della preparazione fisica dei giocatori delle giovanili e poi darebbe una mano in alcuni aspetti specifici nell'ambito della prima squadra".