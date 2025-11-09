All'allenatore è stato chiesto se a gennaio verranno effettuate operazioni di mercato per compensare all'infortunio del marocchino e non solo

Eva A. Provenzano Caporedattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 16:02)

Si è fatto male nella gara di Champions League nella gara persa dal PSG contro il Bayern Monaco, a seguito di un duro intervento di Luis Diaz, espulso in quell'occasione. L'ex Inter Achraf Hakimi (Lautaro gli ha dedicato il gol nella partita di CL contro il Kairat.ndr) resterà fuori per diverse settimane dopo essersi procurato una grave distorsione alla caviglia sinistra. Nella stessa gara si sono fatti male anche Dembelé (lesione al polpaccio sinistro) e Nuno Mendes (distorsione al ginocchio sinistro) e anche loro ne avranno per settimane.

All'allenatore del club parigino, Luis Enrique, hanno chiesto se è previsto un intervento sul mercato per far fronte all'emergenza infortuni: «Siamo sempre aperti alla finestra di mercato e alle diverse possibilità, ma non c'è fretta, nessuna preoccupazione», ha detto.

E ha aggiunto: «Abbiamo un piano. Stiamo pensando non solo agli aspetti positivi, ma anche a quelli negativi. Al momento non ci sono problemi a parte gli infortuni, ma tutte le squadre hanno infortuni. Siamo calmi e composti, aperti rispetto al mercato e sereni».

(Fonte: SM)