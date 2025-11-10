Adesso è anche ufficiale: Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta. Ecco il comunicato del club bergamasco:
UFFICIALE – Juric esonerato, non è più l’allenatore dell’Atalanta: il comunicato
Adesso è anche ufficiale: Ivan Juric non è più l'allenatore dell'Atalanta, ecco il comunicato del club bergamasco sull'esonero
"Atalanta BC comunica che Ivan Jurić è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra assieme ai suoi più stretti collaboratori, vale a dire Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić e Michele Orecchio.
Atalanta BC ringrazia Ivan Jurić e il suo staff per l’impegno profuso, augurando loro il meglio per il futuro", si legge. Atteso ora il comunicato ufficiale sul successore.
